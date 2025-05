‘Nunca imaginaria na minha vida que estaria vivendo’, diz André sobre participação no Power Couple

Na tarde desta quarta-feira (30), André conversou com Bia e Gui sobre como está se sentindo nessa nova experiência em reality show: “Isso tudo pra mim é uma parada que eu nunca imaginaria na minha vida que estaria vivendo”, disse André. Ele também falou sobre interagir e estar na convivência com nomes e figuras que admira e assistia na televisão durante sua adolescência. Gui escutou seu desabafo sobre a participação e compartilhou seu sentimento: “Eu às vezes paro para pensar, trabalho com TV desde pequeno, e fico ‘que doideira’”.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.