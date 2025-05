‘Nunca vi a Bia tão descontrolada’, diz Felipe Andreoli em Prova dos Casais | Power Couple

Agora foi a vez de Rayanne, Dhomini e Gui mostrarem que entende de futebol. Enquanto os casais davam as coordenadas para um colocar a bola no pé do boneco e fazer o gol, o outro teria de ouvir as orientações com atenção, uma vez que estava com os olhos vendados. “Você tem que me escutar”, disse Bia, que se irritou com a demora do ator. “Nunca vi a Bia tão descontrolada”, comentou Felipe Andreoli.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!