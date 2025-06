'O Eike não colocaria vocês na Jaca', diz Tali para Carol e Radamés | Power Couple

Na manhã desta quinta-feira (19), durante uma conversa com Carol e Radamés no quarto Uva, Tali compartilhou sua opinião sobre a possível nova divisão de quartos caso Nat e Eike se tornem o Casal Power da semana. "Se vocês fossem pela razão, o Eike não colocaria vocês na Jaca", disse a produtora. "Acho que hoje ele colocaria a gente", rebateu o ex-jogador de futebol. A judoca então comentou que, caso ela e Rada se tornem o Casal Power, vai deixar Adriana e Dhomini no perrengue.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.