'O jogo continua lá fora', diz Ana Paula sobre próximos passos do jogo | Power Couple

Na tarde desta quarta-feira (7), grupos se formaram na piscina e conversaram sobre provas, votos e atitudes dos Powers. Enquanto Rayanne, Victor, Eike conversavam na escada da piscina, o casal Ana Paula e Antony trocava ideias sobre apostas, esferas, dinheiro e a formação da DR. "Eu estou muito ansiosa, para de falar", brincou Ana Paula diante dos questionamentos do marido. "Sabe qual é minha frase se eu sair: o jogo continua lá fora!", disparou Ana Paula, afirmando que se depender dela, irá ter mutirão e apoio na torcida: "Quem é meu amigo, vou levar na torcida, fazer de tudo".



