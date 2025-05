'O negócio está sério', alerta Ana Paula sobre novos rumos do jogo | Power Couple

Jogadores sentados na área externa da Mansão nesta segunda-feira (19), conversaram sobre os perigos do jogo após o 'Quebra Power' do domingo (18). Ana Paula alertou que a movimentação está séria e pediu para Bia e Gui pensarem bem na hora do voto. Bia falou que Silvia e André já poderiam estar na DR, mas lembrou da falta de motivação do casal em querer estar no jogo ainda: "Já levantou a bandeirinha já", concordou Junior.



