‘O nosso jogo não é para amadores’, diz Carol sobre a estratégia dela e dos aliados | Power Couple

Ainda na Suíte Power, Carol comentou que os seus adversários estão criando motivos para votar nela e em seus aliados. A judoca ainda disse que Adriana e Dhomini usam sempre a mesma justificativa para votar nela e no marido. Ela escutou as opiniões de Tali e Rafa e aproveitou para analisar as estratégias do grupo: ‘O nosso jogo não é para amadores’.



