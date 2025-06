'O que está ruim, pode ser pior', diz Carol sobre possível formação da DR | Power Couple

A formação da próxima DR, que ocorrerá no programa desta quarta-feira (18), foi o assunto o dia todo na mansão. Em conversa na sala, Carol, Radamés, Rafa e Victor fizeram suposições do que poderia ser o poder das Esferas, que estão em posse de Nat e Eike. Além disso, os participantes disseram que, por conta disso, o grupo deles pode ser maioria na dinâmica de eliminação. "Ou seja, o que está ruim, pode ficar pior", disse a judoca.



