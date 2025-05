'O teu problema é querer carregar a bagagem dos outros', diz Gretchen para Esdras | Power Couple

Na tarde desta quinta-feira (22), na varanda da Mansão Power, Gretchen pontuou traços da personalidade de Esdras no jogo que a deixam irritada. “'O teu problema é querer carregar a bagagem dos outros”, disse a artista. “Você vive o problema dos outros”, acrescentou ela.



