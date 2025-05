Para descontrair, casais se divertem com a brincadeira da colher | Power Couple

Nem só de tensões e estratégias vivem os casais de Power Couple. Na parte externa da casa, Carol e Radamés, Sílvia e André e Talira e Rafa se divertem com brincadeiras da infância. Os casais inventaram uma competição para passar o tempo com um pouco de alegria. Veja!



