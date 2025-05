'Para mim, estão me perseguindo', diz André sobre Cris e Kadu | Power Couple

Na manhã desta quinta-feira (8), após o café da manhã, Carol, André e Rafa conversaram sobre votações, defesas e ataques. Durante o papo, André comentou sobre ter recebido a plaquinha de 'casal sem sintonia', dada por Cris e Kadu na dinâmica Quebra Power: "Eu não tenho que provar nada para ninguém, mas, um dia antes, nós completamos a prova de sintonia de casais." Em um momento da conversa, Carol se levantou para buscar leite, e Rafa brincou: "Cuidado com o que você vai pegar." Carol respondeu, entrando na brincadeira: "Não pode ser o premium", fazendo referência ao episódio envolvendo o leite no dia anterior.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.