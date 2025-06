‘Para mim, somos nós três’, revela Tali sobre grupos na Mansão | Power Couple

Na noite dessa terça-feira (3), os casais aliados se reuniram no Quarto Uva para conversar sobre as formações dos grupos na Mansão. Tali disse que para ela, seu grupo envolvia Carol e Radamés e Silvia e André. A produtora ainda revelou uma preocupação envolvendo a proximidade com Rayanne e Victor. Carol se posicionou dizendo que gosta de estar com a dupla, mas que não concorda com certas atitudes dos atores. André enfatizou que os ex-peões demoraram a se posicionar no jogo e que a confiança entre eles precisa ser construída.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.