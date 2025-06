'Para tudo na vida tem que ter força', diz Dhomini | Power Couple

Na tarde deste sábado (14), Dhomini e Eike, enquanto comiam pipoca na cozinha, ficaram um tempo pensativos e reflexivos. Os dois jogadores comentaram sobre as provas anteriores, sobre emoção e razão e, também, sobre a força de Adriana e Nat nas provas. “Para tudo na vida tem que ter força", disse Dhomini sobre superação e força durante as provas e na vida.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.