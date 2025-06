‘Parei de dar munição’, diz Dhomini sobre sua postura com rivais | Power Couple

Em uma conversa do lado de fora da Mansão, Dhomini comentou com o casal Eikos sobre o fato de seus rivais estarem ficando sem argumentos para usar contra ele. O empresário disse que parou de falar com seus adversários, para eles não usarem suas palavras a favor dele, e afirmou: “Parei de dar munição”.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.