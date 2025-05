Participantes desconfiam que André faz 'corpo mole' | Power Couple

As indignações com a atitude de alguns participantes segue sendo uma das principais pautas do Power Couple Brasil 7! Dessa vez, no quarto Kiwi, Adriana, Francine, Ana Paula e Junior falam sobre as atitudes de Sílvia e André com as atividades da casa. "Por que que pega tanto no gancho da dor.. quer comidinha na mesa todo bonitinho, oito hérnias de disco e chega na festa pula, dança, festeja", disse Junior. "Por que fica fazendo corpo mole então?", completou o engenheiro.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.