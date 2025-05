'Passada', diz Emilyn sobre aparecimento dos chocolates de Victor | Power Couple

Na noite deste sábado (31), Victor finalmente dividiu os chocolates que, segundo alguns casais, ele tinha pegado para dividir e acabou escondendo. À tarde, Victor teve uma conversa com Nat e Eike e assumiu que estava com os chocolates. Horas depois, ele distribuiu os doces para os casais. Eike foi até o quarto de Emilyn e Everton para entregar a parte deles: "O Victor pegou os chocolates e separou igualmente para todos os casais". Já Emilyn ficou surpresa com a ação: "Passada", disse.



