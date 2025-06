Paz na cozinha? Participantes não aguentam mais separação| Power Couple

E parece que a divisão de alimentos, que já foi tema de inúmeros debates dentro da mansão, está próxima do fim. Adriana revelou para os parceiros de jogo que Silvia comentou que essa separação não está "legal" e que começou a incomodar. Segundo a influenciadora, a opinião de Silvia é que parece que os "patrões" comem na mesa e depois, o que soprou, os funcionários esquentam, e que isso serve para ambos os grupos.



