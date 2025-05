'Pega mal por conta da idade?', diz Carol sobre indicar Gretchen à DR | Power Couple

Além da eliminação de um casal do Power Couple 7, que acontece nesta quinta-feira (22), outra dinâmica que mexe com a Mansão é a divisão dos quartos. Em dúvida sobre o que fazer, Talira perguntou para Carol e Radamés se eles acham que pega mal colocar a Gretchen no sofá. "Eu não colocaria por conta da idade", disse o ex-jogador. Por outro lado, a judoca diz que a situação da artista está confortável: "Está bom, está confortável porque ela está na área VIP desde que chegou...Isso faz parte para mexer no jogo."



