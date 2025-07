'Pelo jeito que eles falaram, o Dhomini é campeão', diz Radamés após dinâmica | Power Couple

No quarto de Carol e Radamés, juntamente com Tali e Rafa, a pauta desta manhã de segunda-feira (7) seguiu sendo o 'Quebra Power' da noite de domingo (6). Os casais relembraram algumas tretas, como a briga de Carol e Radamés com Nat e Eike na academia da mansão. Falas de Fran e Ana Paula também foram lembradas: "Pelo jeito que eles falaram, do grupo do Dhomini, o Dhomini é campeão", disse Radamés, enquanto todos faziam suposições sobre as conversas do 'Quebra Power'.



