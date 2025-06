'Podiam queimar a gente', diz Cris sobre dia da eliminação de Silvia e André | Power Couple

Na área externa da Mansão neste domingo (22), Cris, Nat e Eike conversaram sobre alguns acontecimentos da última DR. Eike e Cris apontaram algumas falas de Silvia em relação à Cris e Kadu, momentos antes de Silvia e André serem eliminados. E comentaram sobre sabonetar: "Estranho porque a gente estava ali podendo um sair, então podiam queimar a gente no caso, não pensou nisso. Ou pensou, né?", disse Cris.



