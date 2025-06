'Por que ele não falou no Quebra-Power?', reflete Adriana sobre explosão de Everton | Power Couple

Adriana, Dhomini e Eike aproveitaram os treinos na academia para conversar sobre a eliminação de Emilyn e Everton. Adriana e Eike relembraram falas de Neguinho no Quebra-Power e, principalmente, da explosão que aconteceu após a dinâmica do último domingo (1º), dizendo que ele tinha coisas "engasgadas", mas não as colocou para fora. Adriana ainda refletiu sobre erros durante o jogo: "Eu não acho que o erro da gente aqui dentro é tão sério quanto a intransigência de não reconhecer o erro", disse ela sobre o casal Carol e Radamés.



