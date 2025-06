'Povo chato', dispara Everton sobre adversários em papo com Dhomini | Power Couple

As emoções estão bastante afloradas na Mansão Power neste domingo (01)! Durante um papo com Dhomini na academia, Everton deixou bem claro seu descontentamento em relação à convivência entre os casais no confinamento. “Uma casa desse tamanho com um monte de gente que não se fala”, disse o apresentador. “Povo chato”, disparou ele em seguida sobre seus adversários. “Não acordei bom hoje, hein”, acrescentou em tom de alerta. Depois, o marido de Emilyn e o esposo de Adriana conversaram sobre o Quebra Power desta semana. Everton aconselhou Dhomini a não se calar durante a atividade, mas pediu cautela com as palavras ao aliado.



