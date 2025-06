Power & Dance! Participantes assistem ao novo programa da RECORD | Power Couple

Pipocas a postos e coração preparado! No início da noite desta quarta-feira (11), os partcipantes do Power Couple puderam assistir a comovente estreia de Love & Dance, o novo programa da RECORD que mistura dança, música e muito sentimento! As duplas abraçaram seus respectivos amores para acompanhar o programa. Confira!



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.