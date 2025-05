'Prefiro sair daqui', afirma Carol ao comentar possível mudança de postura no jogo | Power Couple

Na manhã desta quarta-feira (7), na sala da Mansão Power, Carol Furlan e Emilyn Marçal tiveram uma conversa sobre como determinadas falas e posturas dentro do reality show são mal interpretadas e distorcidas por outros participantes. “Eu prefiro sair daqui, porque eu sou verdadeira e autêntica, do que eu ficar carregando um personagem”, afirmou a judoca.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.