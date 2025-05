'Prefiro ser do jeito que eu sou', diz Ana Paula sobre reação na formação da DR | Power Couple

Durante uma conversa com Adriana e Júnior na tarde desta sexta-feira (02), na cozinha da Mansão Power, Ana Paula falou sobre a reação que teve na formação da DR, na quinta-feira (01). “Quero pedir desculpas aos meus amigos por eu ter me exaltado”, disse a influenciadora e empresária. “Eu prefiro ser do jeito que eu sou", acrescentou ela. “Seja quem você é, meu amor”, incentivou o marido Antony. “Quem tá na DR somos nós mesmos, então quem vai sentir na pele somos nós”, concluiu Ana Paula.



