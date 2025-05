Primeira treta? Casais se reúnem na cozinha para discutir exagero em comida e mau comportamento

A primeira discussão na Mansão Power está armada! Competidores se reuniram na cozinha, nesta quarta-feira (30), para discutir sobre o exagero de alguns alimentos, que fizeram com que a comida acabasse antes da hora. Os participantes aproveitaram para expor maus comportamentos e práticas de convivência, que não estão agradando a todos.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.