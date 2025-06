‘Que processo de evolução é esse?’, questiona Victor sobre comportamento de Dhomini | Power Couple

Rayanne e Victor foram para o quarto desabafar após a dinâmica do Quebra-Power neste domingo (15). O ator afirmou concordar com as falas de Carol sobre Adriana e Dhomini: “Ela fez uma rota e o Dhomini também está fazendo uma rota”, comentou citando o episódio do descontrole do empresário em formação da DR e do pedido de desculpas dele para a judoca. “Que processo de evolução é esse, que você está fazendo a mesma coisa de dois dias atrás?”, completou.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.