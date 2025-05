Quebra Power: Bia e Gui especulam sobre apontamentos dos casais | Power Couple

Na manhã deste domingo (18), enquanto preparavam o café da manhã na cozinha, Bia e Gui especularam brevemente sobre os apontamentos que serão feitos pelos casais no Quebra Power. “Não vamos chutar nada”, orientou a estudante ao parceiro. Depois, eles continuaram a preparar suas comidas.



