'Quem tá falando a verdade?', indaga Gi Prado após treta generalizada | Power Couple

Na tarde desta quinta-feira (15), enquanto caminhavam no corredor dos quartos da Mansão Power, Gi Prado e Adriana conversaram sobre a treta generalizada que aconteceu entre os casais Nat e Eike e Carol e Radamés. ‘Como que a gente vai saber quem tá falando a verdade?’, indagou a produtora e empresária. ‘Estamos no fogo cruzado’, respondeu a influenciadora. Depois, Gi conversou a sós com o marido dentro do quarto. 'Não imaginei que chegaria a esse ponto', disse Eros.



