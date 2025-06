‘Queria muito intervir’, confessa Adriana sobre embate no Quebra-Power | Power Couple

As conversas depois da dinâmica do Quebra-Power renderam na noite deste domingo (15). Adriana confessou ter se incomodado com as falas de Rayanne e Victor em embate com Nat e Eike no Quebra-Power deste domingo (15). “Eu queria muito intervir, eu falava alto de onde eu estava, porque ela estava mentindo”, disse a corretora de imóveis. Ela explicou que isso não aconteceu porque Dhomini não a deixou se meter.



