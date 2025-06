'Queriam que eu agredisse alguém', diz Dhomini sobre Cris e Kadu | Power Couple

Dhomini e Eike conversaram nessa sexta-feira (13) sobre os rumos que o jogo deve tomar nos próximos dias. Durante o papo, Dhomini relembrou a briga que teve com Cris e Kadu e disse que foi provocado pelo casal: 'Queriam que eu agredisse alguém', afirmou o marido de Adriana.



