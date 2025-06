Radamés aposta na saída de Eike caso ator vá para a DR: 'Deu uma mornada no jogo' | Power Couple

Depois de almoçarem, na tarde desta quarta-feira (11), Radamés, André e Silvia conversaram sobre a formação da DR que se aproxima esta noite. Na opinião do ex-jogador de futebol, Eike deverá sair caso caia na berlinda. “Deu uma mornada no jogo”, justificou ele. Os três também especularam sobre qual será a vantagem das Esferas do Poder e debateram suas listas de prioridades e por quais motivos poderiam votar no ator.



