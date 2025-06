Radamés avalia postura de Dhomini e Eike após volta da DR | Power Couple

Em conversa com Rayanne e Victor, Radamés falou sobre sua percepção do jogo de seus adversários. “Ele não quer imunidade, ele quer se fazer de vítima agora”, disse o ex-atleta sobre Dhomini. Já em relação a Eike, o marido de Carol opinou: “O Eike está indo para o mesmo caminho. Não faz questão nenhuma de falar com ninguém”. Rayanne, por sua vez, disse enxergar uma posição de arrogância e prepotência da parte do marido de Nat.



