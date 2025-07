Radamés compartilha com Victor a versão de Eike sobre formação da primeira DR | Power Couple

Enquanto esperam pela atividade especial desta sexta-feira (04), Radamés e Victor relembraram alguns acontecimentos da temporada. Eles falaram sobre os casais que criaram certa afinidade logo no começo do jogo e sobre a combinação de votos que rolou na primeira votação. O jogador de futebol recordou que tinha chance dele e da esposa terem ido para aquela primeira DR e também compartilhou com o ator a versão de Eike sobre esse fato. Por fim, o marido de Carol também comentou as outras berlindas que enfrentou.



