Radamés compartilha técnica para descascar ovo cozido: 'Gênio' | Power Couple

Na manhã deste domingo (15), enquanto os casais preparavam o café da manhã na cozinha da Mansão Power, Radamés compartilhou com os presentes uma técnica para descascar ovo cozido com o auxílio de um copo d’água. “Isso aí é gênio”, brincou Rafa ao ver o resultado.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.