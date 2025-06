Radamés diz que ele e Carol não 'recalcularam a rota' durante o jogo | Power Couple

Na manhã desta quinta (12), Tali e Rafa foram ao quarto de Carol e Radamés para repercutir as falas da formação da DR da noite anterior. Tali e Carol relembraram o comentário feito por Adriana e Dhomini, que sugeriram que o casal Carol e Radamés estaria “recalculando rotas” dentro do jogo. “Se teve pessoas que não recalcularam a rota, foi a gente”, declarou Radamés. Os participantes também se mostraram surpresos com o fato de Adriana e Dhomini não apresentarem justificativas claras para seus votos. Além disso, criticaram a postura do empresário, apontando que ele já teve atitudes consideradas imperdoáveis.



