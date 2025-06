Radamés e André comentam eliminação de Ana Paula e Antony: ‘Eram forçados demais’ | Power Couple

Durante uma conversa na cozinha da Mansão Power, na tarde deste sábado (14), Radamés e André refletiram sobre o impacto da eliminação de Ana Paula e Antony na convivência diária. “Paz”, resumiu o motorista executivo. “Melhorou 70%”, avaliou o ex-jogador de futebol a respeito do clima entre os casais. “Eram forçados demais”, acrescentou ele. Depois, André comentou algumas declarações do ator e modelo em discussões do Quebra-Power.



