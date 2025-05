Radamés faz hipóteses sobre as Esferas do Poder | Power Couple

Durante diálogo na sala com André e Rafa, Radamés comentou sobre as Esferas do Poder, que estão nesta semana com Cris e Kadu. Criando hipóteses de como será o poder, o ex-jogador relembrou como foram as dinâmicas anteriores e opinou: "Na outra [semana], teve aumente e dobre o número de votos. Agora, pode ser tire dois votos de alguém, tire metade dos votos ou troque", completou Radamés.



