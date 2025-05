Radamés fica confuso após Esdras pedir para ele acalmar o coração | Power Couple

"Em quem a gente votaria?", perguntou Radamés para Carol tentando desenhar um cenário para a formação da DR. Segundo as teorias do casal, a Mansão vai votar em Tali e Rafa. Nesse momento, Esdras passou pela sala e brincou com os dois, levantando dúvidas em Radamés: "Por que ele falou ‘acalma esse coração, isso é um jogo, o mais importante está lá fora?’ Será que ele está falando isso para todo mundo ou só pra gente?", perguntou Radamés em clima de suspense para Carol.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.