Radamés limpa o banheiro e brinca sobre si mesmo: ’A dona de casa não pode parar’ | Power Couple

Após Adriana reclamar da sujeira, Radamés se prontificou a fazer a limpeza do banheiro, pediu para Carol lavar a louça que ele deixou no café e brincou: “A dona de casa (ele mesmo) não pode parar”. Carol foi até a pia e apontou sobre a louça suja: "Os amiguinhos deixaram muita loucinha aqui", disse a judoca organizando a pia e a bancada.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.