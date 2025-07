Radamés prepara para aliados café enviado por pai de Carol | Power Couple

Na tarde deste sábado (05), Radamés preparou para seus aliados o café enviado pelo pai de Carol. O grupo comentou sobre o sabor da bebida e falou sobre a experiência de tomar um café ruim, comparando-o com uma meia suja de André. A judoca também disse sobre a intimidade que eles criaram no jogo.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.