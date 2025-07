Radamés se desculpa após se exaltar em dinâmica de Quebra-Power | Power Couple

Durante o Quebra-Power, que será transmitido nesta segunda-feira (7), Radamés e Dhomini tiveram um embate acalorado, que acabou deixando a relação do casal Furlan abalada por conta da reação que o ex-atleta teve na dinâmica. Carol não gostou da atitude do parceiro e chegou a chorar e desabafar com Talira na Mansão. O ex-jogador, então, se desculpou com a companheira.



