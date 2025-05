Radamés tenta ouvir conversa de quarto vizinho com copo | Power Couple

Enquanto em um quarto, um grupo conversa sobre o que pode rolar na DR desta quinta-feira (22), no outro, vale de tudo para captar as informações. E Radamés deu o seu jeito. O ex-atleta utilizou a técnica do copo na parede para saber o que as pessoas do Quarto Kiwi estavam falando. "Eles vão voltar, mas não serão os primeiros", disse Carol. Radamés completou: "Que é a gente". Por fim, a judoca ainda afirmou que as pessoas no Quarto Kiwi acreditam que quem sairá é o casal Sílvia e André.



