Rafa acorda de bom humor e canta sucesso de Joelma enquanto faz café da manhã | Power Couple

Depois do clima do tenso do Quebra Power, os participantes acordaram mais tranquilos na manhã desta terça-feira (27). De bom humor, Rafa cantarolou a música "Voando pro Pará", sucesso na voz de Joelma, enquanto preparava café da manhã para os casais.



