Rafa critica postura de Eike após DR: 'Acha que tá grandão' | Power Couple

Em conversa com Rayanne e Victor na tarde desta sexta-feira (27), Rafa criticou a postura de Eike depois de se salvar da DR. O jornalista disse que ouviu o ator dizer que "agora vai com tudo" nas provas. Para o marido de Tali, o adversário está confiante demais: "Acha que tá grandão", disse.



