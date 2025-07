Rafa explica a importância da Super Esfera do Poder na reta final do game | Power Couple

Enquanto conversavam sobre as possíveis futuras dinâmicas no jogo, Tali e Rafa e o casal Furlan comentaram sobre o leilão para garantir a Super Esfera do Poder. Radamés revelou que ele achou que estava dando um lance altíssimo até descobrir o valor que o repórter tinha oferecido. Rafa aproveitou o momento para ressaltar como era importante para ele e para a esposa terem esse poder. Logo em seguida, eles relembraram como a amizade deles se fortaleceu com a eliminação de Giovanna e Diego e refletiram se o casal faria parte do grupo deles.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.