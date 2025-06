Rafa questiona atitude de Dhomini: 'Como é que o cara dá boa sorte para Carol?' | Power Couple

Rafa, Tali, Silvia e André comentaram sobre o comportamento de Dhomini durante a noite de eliminação de quinta-feira (5). Rafa questionou a atitude do empresário com sua principal rival no jogo: "Como é que o cara dá boa sorte para Carol?", disse o jornalista. Os casais também criticaram a comemoração dos adversários na volta de Adriana e Dhomini da DR.



