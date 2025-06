Rafa resume resultado favorável da DR: ‘O bom já está garantido’ | Power Couple

Carol, Radamés e Rafa não esconderam a satisfação pelo fato de três casais adversários estarem na DR desta semana."Três opções: uma delas é boa, outra ótima e a última excelente", resumiu Rafa. Carol completou: " Eike me enfrentou, Dhomini fez o que fez, Ana Paula e Antony são chatos". O grupo analisou atitudes e perfis e todos se declararam felizes para comemorar o resultado.



