Rafael Pessina e Tali discutem estratégia para a próxima prova | Power Couple

O casal Rafael e Tali utilizaram parte da manhã desta segunda-feira (5) para conversar sobre a estratégia para a próxima prova do Power Couple. Confiante no desempenho do marido, Tali defendeu aumentar o valor da aposta.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.