Ray critica atitudes de rivais no Quebra-Power: ‘Vieram massacrar a gente’ | Power Couple

Ray e Victor se mostraram muito inconformados com atitudes de alguns casais na dinâmica do Quebra-Power. Os dois criticaram especialmente Emilyn e Everton: "Batendo palma para humilhação e falta de respeito", disse a atriz, que nomeou como "show de horrores" acontecimentos na dinâmica durante conversa na área externa da Mansão nesta segunda-feira (7) : "Vieram massacrar a gente", completou.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.