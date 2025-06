Ray e Nat se desentendem sobre combinação de votos: 'Não faz cara de debochada' | Power Couple

Na manhã desta terça-feira (24), Rayanne entrou na discussão sobre combinação de votos e deu sua opinião sobre o assunto. Ela explicou que, do seu ponto de vista, não votar em quem se tem afinidade para se proteger não configura combinação. "Combinação de voto para mim é metralhar alguém", disse a esposa de Victor. Nat então questionou se, na opinião dela, houve combinação de voto na primeira DR e a atriz respondeu que sim. "A gente tava se protegendo", argumentou a influenciadora. Nat declarou que Ray estava se contradizendo, que então ameaçou sair da discussão. "Não faz cara de debochada", disparou ela para a esposa de Eike.



